Meghan e Harry convidaram 2 mil pessoas comuns para o casamento

Meghan Markle e o Príncipe Harry querem que seu casamento inclua a todos, por isso decidiram chamar cerca de duas mil pessoas comuns, da população, para participarem da cerimônia.

O casal anunciou que convidará 2,64 mil pessoas da população do Reino Unido para acompanhar o casal. Desde recebê-los no Castelo de Windsor, passando pela Capela de Saint George até a saída deles do local. E 1,2 mil dessa pessoas serão escolhidas pelos representantes da coroa em cada parte do território nacional. Esses convidados devem – como Meghan e Harry pediram – ser de todas as camadas da sociedade, incluindo jovens com espírito de liderança.

Além desses, crianças das escolas The Royal School e Windsor and St George’s School, localizadas na proximidade do castelo, juntamente com representantes das ONGs e entidades com que os dois trabalham irão comparecer ao casamento.

E para finalizar, é claro que trabalhadores da região do castelo e da capela também devem preparar um look todo especial para o dia do casamento, juntamente de vários empregados da coroa, pois também farão parte do noivado.