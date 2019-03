Meghan e Harry ‘se separam’ oficialmente de William e Kate

Você sabe que as coisas na família real britânica são um pouco diferentes da vida das pessoas comuns como você e eu, certo? Os membros da família real que participam de eventos públicos e trabalham ativamente na realeza têm a assistência de algo chamado “royal household“, o que pode ser traduzido como “casa real”. Tratam-se de departamentos que apoiam a Rainha, os príncipes e princesas, duques e duquesas no trabalho do dia a dia.

–

Pois bem, os Príncipes William e Harry dividiam o mesmo household… até ontem. Depois de 34 anos sendo a duplinha inseparável da realeza, os irmãos decidiram seguir seus rumos. Afinal de contas, agora cada um tem sua própria família, certo? William com Kate Middleton, George, Charlotte e Louis, e Harry com Meghan Markle e o bebê que está para nascer.

O que isso significa na prática? Que os irmãos e as cunhadas não vão mais dividir escritórios e funcionários. Na época em que foi anunciada a mudança de casa de Meghan e Harry para Frogmore, frisou-se que eles iriam continuar trabalhando no Palácio de Kensington, onde ficam os escritórios de William e Kate. Mas não vai ser assim não: agora Harry e Meghan vão despachar diretamente do Palácio de Buckingham.

Lá também abriga os escritórios do Príncipe Philip, da Princesa Anne e do Duque de York (o Príncipe Andrew). E claro que a Rainha Elizabeth também trabalha -e mora – lá.

A mudança vai acontecer na primavera deste ano, que começa na semana que vem, ou seja – é para já!

Segundo o comunicado oficial, essa mudança já era planejada há muito tempo, e serve para apoiar o casal Harry e Meghan no momento em que eles começam uma nova família. Eles terão uma nova equipe de comunicação, que vai fazer parte da equipe do Palácio de Buckingham e responder diretamente para o secretário de comunicação da Rainha.