Meghan Markle, a quebradora de protocolos, cometeu um deslize com a Rainha

Desde antes do casamento com o Príncipe Harry que Meghan Markle, a duquesa de Sussex, está se tornando conhecida por quebrar os rígidos e estranhos protocolos da realeza britânica. Não pode demonstrar carinho em público? Ela e Harry andam de mãos dadas sem problema. Não pode usar cabelo bagunçado? Ela usa. Mangas curtas no aniversário da rainha é um escândalo? Para ela, não.

No primeiro compromisso público de Meghan acompanhada apenas pela Rainha Elizabeth, ela parecia estar cumprindo tudo à risca. Vestido bem comportado, meia-calça, scarpin nos pés. O look Givenchy, grife que também assinou o vestido de noiva da duquesa, é impecável.

–

Ela caminhou pelas ruas de Cheshire, cumprimentando o povo, e aceitou todos os presentes que lhe foram oferecidos – afinal, por protocolo, os membros da realeza não podem recusar nenhum. Mas nada de autógrafos – rabiscar o nome em um papelzinho é terminantemente proibido.

–

Na hora de sentar-se ao lado da rainha para assistir às apresentações culturais que as crianças de Chester prepararam para a visita real, porém, um pequeno deslize:

–

Não percebeu? Olhe de novo…

–

Elas parecem estar se divertindo, mas isso deve ser porque a Rainha não percebeu que Meghan está com AS PERNAS CRUZADAS!

De acordo com o protocolo da realeza, mulheres nobre britânicas não devem cruzar as pernas dessa forma, com um joelho sobre o outro. Isso é para evitar que fotógrafos flagrem calcinhas ou qualquer coisa que não deva ser mostrada sob a saia.

Por isso, o jeito nobre, real e protocolocar de sentar-se é com as pernas cruzadas na altura do tornozelo apenas.

Não sabemos se ela de repente se lembrou desse detalhe, ou se algum dos mil assessores avisou, mas depois de um certo momento, Meghan sentou “direitinho”.

–

Toda princesinha quebradora de regras.