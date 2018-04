Era para ser apenas mais uma temporada – no caso, a sétima – da série ‘Suits‘, um drama que fala sobre a vida de um escritório de advocacia, do canal USA. Mas no meio do caminho, a atriz principal da série, Meghan Markle anunciou que se casaria com Harry, o Príncipe da Inglaterra. E o fim da temporada se transformou em um grande acontecimento, com direito a Meghan subindo no altar na ficção.

Faltando menos de um mês para o casamento da vida real e da realeza, o último episódio da sétima temporada de “Suits” foi exibido na noite de quarta-feira (25) nos Estados Unidos. E, como um “esquenta” para o aguardado casamento real, milhares de pessoas acompanharam Meghan rumo ao altar, com os olhos grudados na telinha.

A história de Mike (Patrick J. Adams) e Rachel (Meghan Markle) em ‘Suits’ foi cheia de idas e vindas ao longo dos sete anos de existência da série. Os dois inclusive quase se casaram na quinta temporada, exibida em 2016, mas claro que a vida não seria tão fácil: Mike é preso, e o casamento fica para depois.

Dessa vez, rolou. Até porque tanto Meghan quanto Patrick estão deixando a série em busca de ~novos desafios~ (ela, a família real. Ele, ficar mais próximo da família: Patrick é casado com Troian Bellisario). Mike e Rachel estavam de casamento marcado, mas recebem um convite para trabalhar em um escritório de advocacia em Seattle. Para poderem se mudar em paz, os dois decidem então antecipar o casamento em seis semanas.

O vestido

Quem ajuda a organizar tudo em tempo recorde, claro, é a super eficiente Donna (Sarah Rafferty), que transforma a festona em uma cerimônia mais íntima. O vestido de noiva de Rachel não é inédito – é o mesmo que ela usou no casamento frustrado da quinta temporada, com alguns ajustes.

Se o vestido de Meghan Markle no casamento com Harry provavelmente vai ser único e exclusivo (e depois muito copiado), o de Rachel pode ser comprado nos EUA por 6.800 dólares, ou aproximadamente 23.500 reais. Ele é assinado por Anne Barge, o modelo é chamado de “Versailles” e pode ser encontrado na loja Kleinfeld Bridal. Para a série, foi adicionada uma faixinha preta e pequenas mudanças foram feitas nas costas do vestido.

Cabelo e maquiagem

A beleza de Rachel no casamento foi bem condizente com o estilo que a personagem usou durante toda a série: cabelos lisos e soltos, bem escovados, e maquiagem discreta, em tons nude, com batom rosado e blush mais marcado. Também é o estilo que Meghan Markle usa no dia a dia – será que no casamento real veremos algo mais ousado?

Os votos

Rachel e Mike trocam votos carinhosos e emocionados, que fizeram lembrar de tudo o que passaram desde o começo da série. Os votos foram mostrados em forma de diálogo, intercalando com cenas dos dois bastante emocionados:

Mike: “No primeiro segundo quando te conheci, eu soube que gostaria de estar com você, aqui, algum dia. Andando em direção ao altar, de braços dados…”

Rachel: “Eu sei que lutei contra isso em um primeiro momento, mas agora não consigo nem imaginar viver ao lado de qualquer outra pessoa pelo resto da minha vida”

Mike: “Se aprendi alguma coisa, é que nunca sabemos o que o futuro guarda para nós. E isso pode ser assustador. Mas eu sei que não há nada que eu não possa encarar, se tiver você ao meu lado”

Rachel: “Você é o homem mais forte que eu já conheci. E você faz de mim mais forte. Você é o marido que eu sempre quis. E eu mal posso esperar para começarmos nossa aventura juntos”.

O casamento foi um daqueles momentos em que todo o elenco se reuniu. Uma bela despedida para Meghan Markle e Patrick J. Adams. Agora contamos os dias para o próximo casamento de Meghan, aquele com o Príncipe Harry, no próximo dia 19 de maio.