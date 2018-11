Meghan Markle e Príncipe Harry vão morar no subúrbio de Londres

Mudança à vista para o casal real Meghan Markle e Príncipe Harry. Esperando o primeiro filho ou filha, os dois vão deixar o Palácio de Kensington, onde eram vizinhos do Príncipe William, Kate Middleton e sobrinhos, e vão morar no Frogmore Cottage, em Windsor, nos subúrbios de Londres.

O comunicado oficial da família real diz que “Windsor é um lugar muito especial para o casal” (afinal, o casamento deles foi lá, lembram?), e que eles estão “muito gratos que a residência oficial deles será lá”. Para ser mais preciso, eles vão morar perto da Frogmore House, onde o Príncipe Charles deu aquele festão depois do casamento de Harry e Meghan.

Meghan e Harry saindo para o festão na Frogmore House.

O nome oficial da nova casa de Harry e Meghan é “Chalé Frogmore”. É um imóvel de dois andares, que fica próximo também do Castelo de Windsor, um dos preferidos da Rainha Elizabeth.

A mudança, no entanto, não significa um afastamento de Harry e William, já que o príncipe mais novo segue trabalhando em Kensington, próximo do irmão mais velho. Especula-se que a mudança para Windsor deve-se mesmo à chegada do filho do casal.