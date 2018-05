Meghan Markle fará treinamento de segurança que parece coisa de James Bond

Agora que está oficialmente casada com o Príncipe Harry, Meghan Markle terá que cumprir uma série de regras e, ainda por cima, passar por um treinamento de segurança bem curioso. Ela terá que saber lidar com situações que vão desde o assédio dos fãs até sequestro a mão armada. Também vai aprender técnicas de sobrevivência e saberá como lidar com terroristas.

Segundo a emissora americana CBS, uma parte importante do treinamento é a que se refere a direção evasiva. Em bom português, Meghan vai ter aulas para ser pilota de fuga. Até mesmo aulas de cavalinho de pau em marcha ré fazem parte do cronograma.

Os membros mais novos da família real – como Harry e William – costumam dispensar o serviço dos motoristas e dirigem seus próprios carros, o que torna o treinamento ainda mais imprescindível. Mesmo assim, eles sempre são acompanhados por seguranças – e todos já passaram pelo mesmo treinamento que Meghan receberá em breve.