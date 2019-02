Meghan Markle faz tatuagem de henna para celebrar sete meses de gravidez

O nascimento do bebê real está cada vez mais próximo, mas enquanto o grande dia não chega, Meghan Markle está curtindo cada segundo da gravidez. Dessa vez, a mamãe fez uma tatuagem de henna para celebrar o sétimo mês da gestação.

De acordo com a revista People, as flores pintadas no braço da duquesa de Sussex são para desejar saúde e felicidade para o bebê que está a caminho. O desenho foi feito com henna marrom, originalmente derivada de plantas e ervas que não correm o risco de prejudicar o primogênito – diferente da henna preta que pode causar alergia nas gestantes em decorrência do pigmento artificial presente nela.

–

O evento aconteceu durante uma visita a uma pensão de garotas nas Cordilheiras do Atlas, em Marrocos. O destino faz parte de uma sequência de viagens que a duquesa de Sussex tem feito com o marido, Príncipe Harry.

–

Essa ideia de celebrar a gestação com tatuagens temporárias não foi algo que aconteceu só com Meghan. Durante a gravidez do Príncipe Louis, Kate Middleton também recebeu uma tattoo de henna de uma jovem muçulmana, enquanto visitava o Corpo de Bombeiros de Sunderland, na Inglaterra. O intuito do desenho foi o mesmo: desejar boas vibrações para o bebê.