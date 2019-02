Meghan Markle já conta com ajuda de doula para o parto

O nascimento tão esperado do bebê real está cada vez mais próximo! Com data prevista entre abril e maio, Meghan Markle revelou que pretende ter um hipnoparto – técnica que usa a a hipnosepara alcançar o relaxamento e alívio durante o parto.

E, ao que tudo indica, a duquesa já começou a se preparar para este momento: de acordo uma fonte anônima para o US Weekly, ela e o príncipe Harry estão recebendo visitas frequentes de uma doula.

A profissional dá assistência na parte emocional da mulher grávida antes e depois do nascimento do filho. Segundo a fonte, Meghan deseja trazer calma e energia positiva para seu parto e acredita bastante nesta ajuda.

Conforme o The Sun, a especialista escolhida é Lauren Mischon, uma doula muito conhecida em Londres. Ela ainda não confirmou oficialmente que foi contratada pela duquesa, porém sua agenda no site está bloqueada, durante os meses de abril e maio (exatamente na data prevista para o nascimento do bebê real). Coincidência?

Os preparativos do espaço onde o pequeno será criado também estão a mil. O casal, que oficializou a união em maio de 2018, decidiu mudar para uma casa maior e mais ecológica, além de toda decoração com tons mais claros e peças únicas.

Correria e ansiedade que fala, né? A gente está torcendo para tudo ser perfeito, Meghan! ❤