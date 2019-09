Meghan Markle leva Harry e Archie sempre junto dela de um jeito fofo

No último sábado (7), a duquesa de Sussex Meghan Markle embarcou em um avião e cruzou o Oceano Atlântico. Deixou o marido, príncipe Harry, e o pequeno Archie em casa, para apoiar a BFF Serena Williams na final do US Open, um dos principais campeonatos de tênis do ano, que acontece em Nova York.

Mas ela deu um jeitinho de levar Harry e Archie com ela para o rolê. Quer ver como?

–

Viu? Não? A gente chega mais perto…

Essa é a plaquinha com o “H”; embaixo, está a plaquinha com o “A”. Essa é a plaquinha com o “H”; embaixo, está a plaquinha com o “A”.

Meghan usa no pescoço uma correntinha, com duas plaquinhas de ouro – uma com a letra A, de Archie, e a outra com a letra H de Harry. Fofo, né? O colar e as plaquinhas são da Mini Mini Jewels, uma loja de joias que vende online!

–

O conjunto de correntinha e uma placa, feita em ouro 14 quilates, custa de US$ 124,99 a US$ 244,99, dependendo da cor do ouro – dourado, rosé ou branco – e da pedra preciosa que acompanha a plaquinha.

E olha que coisa: nos momentos tensos da partida, Meghan se agarrava na correntinha.

–

Ajuda, Archie e Harry!

A torcida toda não deu resultado: Serena perdeu a partida para a canadense Bianca Andreescu, de apenas 19 anos, e ficou com o vice-campeonato, dessa vez. Bom, com seis títulos de US Open e 23 de torneios de Grand Slam em casa, achamos que esse não vai fazer muita falta. 😉