Meghan Markle não deve dar à luz como Kate Middleton e Princesa Diana

Muito antes de “Keeping up with the Kardashians“, a vida da Família Real Britânica é um reality show que acompanhamos há séculos! Por isso a chegada de um novo bebê real é tão cercada de expectativas. Faltando poucos meses para o nascimento do primeiro filho (ou filha) de Meghan Markle e Príncipe Harry, há muitas especulações.

Tudo indica que Meghan não vai dar à luz no Hospital Saint Mary, que fica bem no coração de Londres. Foi nesse hospital que nasceram os filhos de Kate Middleton e do Príncipe William, e também os filhos da Princesa Diana e do Príncipe Charles, William e Harry.

Isso porque, na época do nascimento do bebê de Meghan e Harry, o casal já deve estar morando no Frogmore Cottage, em Windsor. O Hospital Saint Mary fica distante de Windsor, e por isso o bebê deve nascer no Hospital Frimley Park, em Surrey.

Foi no Frimley Park que nasceram Louise e James, primos de William e Harry. O parto de Louise, aliás, foi prematuro e feito de forma emergencial neste hospital. Por isso a Família Real tem uma forte conexão com o lugar.

Outra opção contemplada por Meghan é um parto em casa. Tanto uma quanto a outra opção significam que, dessa vez, não teremos a tradicional foto do bebê real sendo apresentado para o mundo na escadaria do Hospital Saint Mary.