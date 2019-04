O bebê real de Meghan Markle e Príncipe Harry está prestes a chegar ao mundo e muitas coisas estão mudando para a família. Nos acostumamos a ver alguns protocolos sendo quebrados pelos Duques de Sussex, mas a quebra de uma tradição que dura há 30 anos surpreendeu. Mesmo apreciada por muitos, vai ser deixada de lado por eles.

Uma carta aberta assinada por Chelsea Hirschhorn, CEO da empresa parental Fridababy, pede que a duquesa não siga os passos de Lady Di e Kate Middleton para não pressionar novas mamães. A empresária se refere às fotos “perfeitas” e romantizadas que são tiradas logo após o parto dos filhos da realeza, onde elas apareceram maquiadas, usando salto alto, vestindo importantes grifes e com largos sorrisos. Uma irreal situação para muitas mulheres. A crítica pede responsabilidade quanto ao que a realeza passa para o público.

“Querida futura mamãe real. Você logo dará à luz a um dos bebês mais esperados do mundo e, como seus antecessores, você deverá desfilar fora do hospital, em frente a uma multidão de fotógrafos, para mostrar seu novo pacote de alegria logo após dar nascimento. Você vai sorrir, você vai acenar, você vai ficar radiante, mas entre suas pernas será uma história totalmente diferente. Claro que sua escapada será perfeita para a sua sessão de fotos no hospital, mas as pessoas vão focar em todas as coisas erradas – como em quanto tempo você vai se encaixar no seu guarda-roupa de antes da criança – em vez de ter uma conversa honesta sobre o que as mulheres passam durante e imediatamente depois do parto”, diz trecho da carta.

Segundo correspondentes do Sun Royal e Daily Mail, a duquesa deve mesmo abandonar o protocolo no pós-parto. Apesar de muito aguardado, o bebê de Meghan e Harry não é descendente direto ao trono, e o casal entende que eles podem ter mais “liberdade” para viver uma rotina sem tanta exposição e que pudesse seguir alguns preceitos que a gestante decidiu para a maternidade. O casal, que criou uma conta conjunta no Instagram esta semana, anunciou que vai se mudar para uma casa com mais privacidade e espaço para a criança crescer.