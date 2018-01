Meghan Markle quer entrar na igreja acompanhada pela mãe

O casamento de Meghan Markle e Príncipe Harry nem aconteceu, mas já conseguimos perceber que a noiva vem rompendo alguns paradigmas dentro da Família Real Britânica. Recapitulando: Meghan é considerada negra nos Estados Unidos, já foi casada anteriormente, é americana, e não britânica, e trabalha como atriz – ou seja, sonhando alto, ela poderia ser qualquer uma de nós.

Segundo o site E, Meghan quer que mais algumas tradições sejam quebradas durante a cerimônia, que acontecerá em 18 de maio deste ano – entra elas, a do pai acompanhando a filha até o altar.

Ao que tudo indica, em vez de seu pai, Thomas Markle, levá-la até Harry, Meghan prefere que a mãe, a professora de yoga Doria Ragland, cumpra a função.

Tanto Diana quanto Kate Middleton obedeceram o protocolo, ao casarem acompanhadas por seus pais, mas para uma fonte próxima à atriz, o fato de Meghan querer atravessar o corredor de braços dados com a mãe não é nenhuma surpresa, já que as duas têm uma relação bem próxima. Enquanto é possível encontrar diversas fotos de Meghan ao lado de Doria, em público, quase não há registros dela com o pai – tido como uma pessoa mais “reclusa”.

Mesmo assim, quando o casamento foi oficialmente anunciado, em 27 de novembro passado, Thomas e Doria fizeram questão de emitir uma declaração pública conjunta, mostrando o quanto estavam felizes pela filha:

“Nós estamos incrivelmente felizes por Meghan e Harry. Nossa filha sempre foi uma pessoa muito gentil e amável. Ver sua união com Harry, que partilha das mesmas qualidades, é uma grande fonte de alegria para nós como pais. Nós desejamos a eles uma vida inteira de felicidade, e estamos muito entusiasmados com o futuro dos dois”, disseram.