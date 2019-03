Meghan Markle reduz agenda e já está em licença-maternidade

O ano está passando muito rápido e já estamos em março, com um pézinho em abril, mês especulado para o nascimento do bebê de Meghan Markle e Príncipe Harry. Com tudo planejado, a Duquesa de Sussex já cancelou a agenda de compromissos reais e deu entrada na licença-maternidade para se dedicar à gravidez.

O Palácio de Kensington confirmou que a agenda de Meghan está vazia, sendo o seu último compromisso real na segunda-feira (11), durante evento em Londres. Durante a passagem pelo Commonwealth Day, na Abadia de Westminster, a Duquesa fez um belo discurso ao lado da Rainha Elizabeth. “Se as coisas estão erradas e há falta de justiça e desigualdade, então alguém precisa dizer alguma coisa”.

Apesar de não precisar mais representar a realeza em eventos, Meghan ainda vai continuar com os compromissos pessoais de sempre. A maternidade escolhida para o nascimento do bebê deve ser a mesma em que Kate Middleton deu à luz aos filhos, em Londres.