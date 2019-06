Meghan Markle surge radiante um mês depois de dar à luz Archie

–

A duquesa de Sussex Meghan Markle deu uma escapadinha da licença-maternidade e apareceu pela primeira vez em público após o nascimento do bebê Archie. O motivo era importante: o Trooping the Colour, evento que marca o aniversário da rainha Elizabeth, e embora houvesse muita expectativa de que ela fosse, a presença não era certeza.

Ela desfilou pelo The Mall, avenida em frente ao Palácio de Buckingham, em uma carruagem aberta, ao lado do marido príncipe Harry, da duquesa de Cambridge Kate Middleton e da duquesa da Cornualha Camilla Parker-Bowles. Os príncipes William e Charles, maridos de Kate e Camilla, fizeram o trajeto à cavalo, como é tradicional.

Por todo o trajeto ela parecia radiante, sorrindo muito e acenando para as pessoas que acordaram cedo para ter uma chance de ver a família real de pertinho.

Para a ocasião, Meghan escolheu um vestido azul-marinho da grife Givenchy, acompanhado de chapéu. É uma homenagem ao dia de seu casamento, quando também elegeu a grife para seu vestido de noiva.

Embora Givenchy seja uma marca francesa, a estilista, Clare Waight Keller, é britânica.

“Fugir” da licença-maternidade para participar do Trooping the Colour é algo comum na família real. Kate MIddleton fez isso em 2015, um mês após o nascimento da princesa Charlotte, e em 2018, pouco mais de um mês após dar à luz o príncipe Louis. Em 2013, ela compareceu grávida de George, com uma barriga de oito meses de gestação.

Mas não se animem achando que Meghan agora estará de volta a todos os eventos. O mais provável é que ela volte aos cuidados de Archie e só retorne ao trabalho (sim, os compromissos oficiais são trabalho!) em outubro, quando está escalada para participar da reunião anual da ONG One Young World.