Meghan Markle tem provavelmente uma letra cursiva melhor que a sua

Meghan Markle visitou os residentes da Brinsworth House, uma casa de repouso no Reino Unido, nesta terça-feira (18), para participar da preparação do lugar para o Natal. Em meio ao clima festivo, a Duquesa de Sussex ajudou a decorar o espaço com adereços fofos. Um deles, no entanto, chamou atenção.

Ao escrever em um dos cartões natalinos os dizeres “Merry Christmas! Love Meghan” (“Feliz Natal! Com amor, Meghan”), em vermelho, com uma letra cursiva toda cuidadosa e perfeita, ela deixou muita gente (principalmente quem até hoje ostenta por aí uns “garranchos”) com o queixo caído.

Dá uma olhada:

#Meghan also helped make Christmas decorations with the residents at @RoyalVariety Brinsworth House. In her lovely calligraphy handwriting, wishing everyone a very Merry Christmas! pic.twitter.com/FCRVg97dz1 — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) December 18, 2018

Ah, mas tamanha perfeição tem explicação! Antes do Palácio de Buckingham e do Príncipe Harry e da carreira de atriz, Meghan foi calígrafa, aqueles profissionais que, entre outras coisas, são encarregados de escrever com uma caligrafia maravilhosa em diversos tipos de documentos, quando precisava de dinheiro extra no mês. Ahhhhhhhh!