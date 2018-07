Meghan Markle usa a versão preta de seu vestido de casamento

–

Estamos de olho no estilo da duquesa Meghan Markle. Um dia depois do batizado do príncipe Louis, em que optou por um vestido verde-militar Ralph Lauren, ela usou um vestido preto nada básico para o evento que celebra os 100 anos da RAF, a força aérea britânica.

Nada básico porque o vestido é praticamente igual ao que ela usou para se casar com o príncipe Harry – especula-se, inclusive, que seja mais uma vez um Givenchy dessa vez a duquesa optou por um Dior.

A diferença é que esse vestidinho preto é mais curto e tem um cintinho para deixar a silhueta mais ajustada. Nos pés ela escolheu um escarpim bege, e a bolsa é uma clutch, como mandam os costumes reais.

Nos próximos dias poderemos ver vários looks da duquesa, já que ela vai fazer uma viagem oficial pela Irlanda junto com Harry. Que venham mais inspirações fashion!