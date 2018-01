Meghan Markle vai quebrar o protocolo real na festa de casamento

Parece que Meghan Markle vai quebrar o protocolo da família real novamente, dessa vez na festa do casamento com o príncipe Harry. De acordo com o jornal britânico The Times, uma fonte ligada ao casal confirmou que Meghan irá fazer um discurso durante o jantar do grande dia. Tradicionalmente, nos casamentos reais isso é reservado ao noivo, ao pai da noiva e aos padrinhos do noivo – as mulheres nunca fazem discursos.

Segundo a tal fonte, o pai de Meghan é um homem reservado e ambos acharam melhor que ela fizesse as honras. Assim, Meghan pretende agradecer por todo o apoio que vem recebendo – inclusive da rainha Elizabeth – desde que oficializou o relacionamento com Harry. O príncipe acredita que essa é uma ótima ideia, segundo a publicação feita pelo The Times.

Mais do que uma fofa demonstração de afeto, a atitude de Meghan também simboliza o fato de que a mulher tem voz ativa na hora do casamento, ela não é mais simplesmente passada do pai para o marido. Uma quebra de protocolo mais do que justa!