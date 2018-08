Mel B revela que será internada para tratar de vício em álcool e sexo

A ex-Spice Girl Melanie Brown, mais conhecida como Mel B, revelou que vai passar um tempo numa clínica de reabilitação para se tratar de dois vícios: álcool e sexo. O desabafo aconteceu numa entrevista ao jornal The Sun e a cantora também contou que foi diagnosticada com com transtorno do estresse pós-traumático. O estopim é o relacionamento que ela teve com o produtor Stephen Belafonte.

Eles foram casados entre 2007 e 2017 e Mel B conta que ele era física e psicologicamente abusivo. “Estou trabalhando com um escritor para meu livro e tem sido inacreditavelmente traumático reviver as emoções do relacionamento abusivo e confrontar tantos problemas da minha vida”.

A ex-Spice diz que resolveu abrir o jogo sobre seus problemas pois isso pode ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. “Tenho plena consciência que estou em um ponto crítico. Ninguém me conhece mais do que eu, mas estou lidando com isso. Decidi entrar em um programa de terapia adequado nas próximas semanas”. Ela também está sendo tratada com Dessensibilização e Reprocessamento por meio dos Movimentos Oculares (EMDR), uma técnica recente de psicoterapia.

“Estou sendo bastante honesta sobre beber para adormecer a minha dor, mas muitas pessoas usam isso como uma forma de mascarar o que realmente está acontecendo. Às vezes é muito difícil de lidar com todas as emoções que eu sinto, mas o problema nunca foi sobre sexo e álcool – é bem mais profundo do que isso”, completou.