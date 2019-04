Melhores memes do 3º episódio (épico) da 8ª temporada de ‘Game of Thrones’

Arya Stark, você quer o mundo? Nós te damos! No último domingo (28), o terceiro (e muito esperado!) episódio da oitava temporada “Game of Thrones” foi ao ar. Mais uma vez, os memes no Twitter ficaram on fire.

Ao que tudo indica, o pessoal ficou indignado com a falta de visibilidade da batalha de Winterfell, mas também exaltou (e com razão!) a personagem de Maisie Williams. Vale lembrar que essa matéria é lotada de spoilers, ainda que as postagens sejam as brincadeiras feitas pelos fãs sobre o episódio.

Confira:

esse é o melhor vídeo q vc vai ver hj: Arya matando o Rei da Noite ao som da música de Titanic#GameOfThrones #GoT pic.twitter.com/6wPy0kFeOY — Heterofóbico ✨ (@lucxsdisouza) April 29, 2019

Gol do Brasil?? Do Flamengo?? Vitória do Ayrton Senna?! Nãooooo!!! É só o povo assistindo Game Of Thrones no Shopping São Luís, ontem…rsrs😁 #GOT pic.twitter.com/NCESacg2IP — Rondnelle Nunes (@rondnellenunes) April 29, 2019

Vocês perceberam que em #GOT as mulheres são o que elas quiserem? Isso é um ícone de série!!

Arya, Brienne, Lyanna, Daenerys… Essa série foi protagonizada por mulheres!! Respeitem minha série!! ❤️❤️❤️❤️ — AryaRainha (@ataldakeffler) April 29, 2019

Eu tentando ver quem morreu e quem viveu nesse episódio#GameofThrones #GoT pic.twitter.com/Ja3Zdof7mt — Danny Eres (@DanPerSil) April 29, 2019

Cena deletada de João das Neves chegando em Winterfell depois da batalha.. #got pic.twitter.com/534EH7CmNe — Cersei que nada sei (@alewakoO) April 29, 2019

Recap of Arya Stark and the Night King #GOT pic.twitter.com/DrIs01YAKb — Nick Muto (@Nick33Muto) April 29, 2019

Todos os outros personagens de GOT e o Jon Snow pic.twitter.com/fKqQI2CHOH — vive la fronk (@Frankyor) April 29, 2019

O Rei da noite quando a Daenerys tacou fogo nele kkkk #NotToday #got pic.twitter.com/x2lqo3rTQa — Paulo Sundays (@TheSundayss) April 29, 2019

Eu ontem tentando enxergar a guerra no episódio de #GOT pic.twitter.com/Trkapv6OUO — Alberto Segundo (@ansegundo) April 29, 2019

Eu vendo spoiler de GOT em tweets sequenciais pic.twitter.com/71jDLPnNtR — venus (@japonecaker) April 29, 2019

A única coisa que eu sei fazer agora #GOT pic.twitter.com/frdsUIbHje — dracarys caralho (@thisisbeta) April 29, 2019

eu: abri o twitter os spoilers de got: pic.twitter.com/nnLVqQ3uEc — Yuri Aguiar (@yuri_aguiarr) April 29, 2019

O que tava passando dentro da cabeça do Bran Stark enquanto Arya salvava o mundo#GameofThrones #GoT pic.twitter.com/PY0hSZh7Cb — Danny Eres (@DanPerSil) April 29, 2019

acordei e lembrei do episódio de GoT pic.twitter.com/q9uAzweJXW — mari (@marilisethomaz) April 29, 2019

Só pra quem acompanha RuPaul e GOT pic.twitter.com/Csu7rCgoCz — opulence (@ansioliticos) April 29, 2019

Acabei de assistir o S8E03 de GOT pic.twitter.com/fKRZmGA0iB — Ramona (@yuudot) April 29, 2019

"Eu esperava mais de endgame"

"Esse episódio de got foi bem meh"

– pic.twitter.com/bJ0zn2ZKXW — Ricardo Milos is my religion (@igorzulpo) April 29, 2019

Ainda não superei o ep de ontem, pai amado #GoT pic.twitter.com/FecB6FvrcI — Arya matando the night king (@jhenipereiraa) April 29, 2019

aquele sentimento de que depois de got não vai ter mais nenhuma série sendo capaz de unir tanta gente e causar tanto burburinho a cada episodio pic.twitter.com/7Jg4Uy7Yvn — Dora do chocolate (@procurandoris) April 29, 2019