Melody abandona imagem erotizada e volta ao Instagram com visual infantil

Recentemente, Gabriella Abreu Severino, conhecida popularmente como Mc Melody, teve o Instagram tirado do ar após o Ministério Público receber inúmeras denúncias de que a jovem tinha uma imagem extremamente erotizada, especialmente por influência de seu pai, Thiago Aguiar. Porém, nesta terça-feira (5), para registrar a comemoração do aniversário de 12 anos, Melody voltou à rede social, só que totalmente diferente: atrás de um bolo de unicórnio e com um vestido infantil.

A mudança repentina no perfil da garota, e até mesmo de atitude, acontece num momento em que sua carreira profissional passou a ser administrada por sua mãe, Glória Daiane Severino. Além de ter dado início a acompanhamento psicológico e psiquiátrico, junto com sua irmã, Bella Angel, de 14 anos – que também mantinha um visual adultizado anteriormente.

Para que a artista mirim possa aproveitar a inocência da idade que tem, algumas restrições também foram estabelecidas. Ela está proibida de usar unhas postiças, maquiagem em excesso e roupas que não correspondem com seus 12 anos.

No processo de restruturação da imagem da jovem, algumas fotos antigas de Melody foram apagadas, em especial as que adolescente aparecia erotizada com decotes, batons escuros e poses sensuais.