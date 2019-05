Memes mais debochados do 4º episódio da 8ª temporada de Game of Thrones

Mesmo com a declaração de Emilia Clarke que o quinto episódio da oitava temporada de “Game of Thrones” será o mais bombástico de todos, o quarto capítulo exibido no último domingo (5) já preparou o meio de campo. Inclusive, o impacto foi tão grande que a galera está mais debochada do que nunca com os memes.

No Twitter, muitos internautas não perdoaram a construção repentina da trajetória de Daenerys como a possível rainha louca. Outros também ficaram indignados com os conselhos dados por Sansa, mas que não foram ouvidos e resultaram em duas mortes sentidas pelo público. Além de ela ter sido reduzida ao clichê da mulher fofoqueira.

Jon Snow (Kit Harington) também não ficou fora do radar de fúria dos fãs de GoT. A internet está pistola com o fato de que ele abandonou o lobo Fantasma sem nem ao menos fazer um carinho para despedir-se do bicho.

Por fim, o público também comentou da gafe dos próprios produtores ao deixar um copo pequeno de Starbucks ao lado da Daenerys. Talvez, eles esperavam que ninguém visse porque a cena estava bem escura, só que adivinha? A galera não só viu como criou memes da situação.

Confira:

Eu espero do fundo do meu coração que a Daenerys fique louca mesmo e bote fogo em tudo,pq se não quem vai ficar louca sou eu #GameofThrones pic.twitter.com/KZfZjNSRHA — 🔥assenav🔥 (@___Assenav___) May 6, 2019

Não confio em quem pega dog assim

Pior dono de Pet #GameOfThrones pic.twitter.com/CJtDYFY3sW — Dracarys (@kaiquemurilopow) May 6, 2019

Volta aqui e se despede de mim direito #Gameoftrhones pic.twitter.com/gaGnFQWEa2 — isadora (@isagimenezf) May 6, 2019

Tyrion: " Você não é um monstro Cersei, não significa que seu filho deva morrer."

Euron:#GameofThrones pic.twitter.com/hNIolIiuOR — Morgan Stark❣️ (@kah_deus) May 6, 2019

vcs: a cersei ta muito fodida, dany vai queimar ela

Cersei:

#GameofThrones pic.twitter.com/469SfzXYYZ — ELVIRA MORCEGIRL (@moredrink) May 6, 2019

10:00pm: "assim que terminar o episódio eu vou dormir" 01:20am: "Vtnc Jon Snow fdp como pode ir sem nem dar um abraço no Ghost, esqueceu quem tava lá do teu lado quando estava morto?" #GameOfThrones pic.twitter.com/vD26h3HK3x — É tipo "Jefferson" com "a" (@jafferson__) May 6, 2019

A piada do Starbucks se tornou real #GameofThrones pic.twitter.com/yomk0yAu8V — Caleu S. Oliveira (@CaleuOliveira) May 6, 2019

#GameofThrones Sansa, mais uma vez sendo a voz da razão, pede pra dar uma segurada antes de entrarem em outra guerra Daenerys não ouve: – Rhaegal morre

– A frota de navios é destruída

– Missandei é assassinada Sansa: pic.twitter.com/mvR4zrRnan — nicolasers (@nicolasenne) May 6, 2019

Jon: jure que nunca irá contar para ninguém

Sansa: eu juro ~ 2 min depois ~ #GameofThrones pic.twitter.com/KSbq94cu05 — claris stark 🐺 (@kuzkotopia) May 6, 2019

segunda-feira e eu to só o copo de starbucks esquecido na filmagem da cena de game of thrones https://t.co/heMYKm7WS0 — saldanha mas não a zoe (@ddsaldanha) May 6, 2019

Jon abandonando o Fantasma foi muito simbólico. Ele abandonou o lobo, símbolo da família, pra adotar seu novo animal, o gado.#GameOfThrones — Cris Marsola (@CrisMarsolaa) May 6, 2019

Jon: sansa, promete q não conta pra ninguém? Sansa: prometo po, familia *sansa literalmente 5 min depois*: então tyrion#GoT #GameOfThrones pic.twitter.com/uWuMrtgUCj — beatriste (@_ssbia) May 6, 2019

E Jon Snow segue sendo o rei das decisões erradas. #GameofThrones pic.twitter.com/tVdVMpn6LK — Rapha_naorafa (@raphacsoares) May 6, 2019

Ned Stark: Guarda um segredo por quase 2 décadas e morre sem contar.

Sansa: #GameofThrones pic.twitter.com/3hf0u9w75u — Bolchevique (@G_Boasquives) May 6, 2019

Jon: não quero o trono também Jon: mas vou contar aqui pra cidade toda só pra terem certeza que eu não to no trono porque não quis, pq se eu quisesse poderia#GameofThrones pic.twitter.com/by09iUutxW — çandrão (@aleananda_) May 6, 2019

#GameOfThrones #got

diretor: OK QUEM FOI O ESTAGIÁRIO QUE DEIXOU O COPO DA STARBUCKS LARGADO ALI? kit harrington/emilia clarke: pic.twitter.com/15NibNDmPo — 🎶von🎵 (@mvonsolo) May 6, 2019

Eu chegando em casa depois de brigar e me tocar que esqueci de falar mais coisas #GameOfThrones pic.twitter.com/vAlGGlu9TW — felipinho (@felipesmaar) May 6, 2019

O silêncio da Luisa Mell a respeito do João das Neves abandonando o doguinho é ensurdecedor #GameofThrones pic.twitter.com/Wef2k5yuVw — Eder Alex (@EderAlex) May 6, 2019

ei dona a senhora pode devolver a bola que caiu ai? pic.twitter.com/uQdHaYTsxZ — buttowski (@chatolino) May 6, 2019