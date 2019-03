Menino brasileiro manda carta fofa para Rainha Elizabeth e ganha resposta

Uma reportagem exibida no último sábado (02), durante o Jornal do Almoço (SC), da NSC TV, mostrou a história (fofa!) do garotinho Eduardo Gabriel Vieira, de 12 anos, que decidiu mandar uma carta para a Rainha Elizabeth II, deixando bem clara toda sua admiração pela monarca.

Em entrevista ao telejornal, Eduardo, que mora na cidade de Caçador (SC), conta que tem o sonho de ser escritor e, algum dia, morar na Inglaterra. Foi após pesquisar sobre a Família Real Britânica que o menino teve a ideia de escrever para Elizabeth e, com ajuda da avó, Rosilei Zotto Vieira, responsável por colocar a carta nos Correios, o sonho se tornou realidade.

Em 07 de dezembro Eduardo redigiu a carta, a princípio em português, e, logo em seguida, a traduziu para o inglês:

“Rainha da Inglaterra, escrevo esta carta porque sou seu fã e meu sonho é ir visitar a Inglaterra e seu Palácio”, dizia o trecho inicial do texto, que vinha acompanhado de alguns desenhos da Rainha feitos pelo próprio garotinho.

Cerca de dois meses depois, em 19 de fevereiro passado, surpresa! Uma carta-resposta, originária do Palácio de Buckingham, chegou à casa de Eduardo. A mensagem em nome da Rainha foi escrita por uma de suas assessoras, e agradecia pela cartinha, gravuras e desenhos coloridos de Eduardo. No envelope estavam, também, alguns folhetos informativos sobre a Família Real.

A repercussão da história de Eduardo em Cascavel foi tanta, que uma cópia de sua cartinha e dos desenhos enviados para a Inglaterra, bem como a resposta da rainha, ficaram expostas em um mural na entrada da escola onde ele estuda atualmente.

“É uma motivação para que os outros alunos se espelhem nele e também corram atrás de seus sonhos”, falou Lucélia Cordeiro, diretora da Escola Alto Bonito.

