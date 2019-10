‘Mestre do Sabor’: estreia teve irmão de MasterChef e clamor por Ana Maria

Estreou na noite de ontem (10) o mais novo reality gastronômico da Globo, o ‘Mestre do Sabor‘. A repercussão por parte do público foi bem variada, até porque todos esperavam algo mais próximo do ‘MasterChef Brasil‘ e se depararam com um programa que é a cara do ‘The Voice Brasil‘. Todos estranharam os participantes serem meio conhecidos e também se perguntaram: por que Ana Maria Braga não está apresentando isso?

Realizado em um cenário gigantesco e tecnológico (e com uma platéia barulhenta), o ‘Mestre do Sabor’ é apresentado por Claude Troisgos (e seu fiel escudeiro Batista) e conta com o júri formado pelos chefs José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão. O reality será composto de seis fases distintas, e o que acompanhamos na estreia foi uma espécie de “seletiva” para formar os times dos três jurados. Sim, tal qual o ‘The Voice Brasil’ vamos acompanhar por alguns programas os cozinheiros provando pratos às cegas e “virando a cadeira” para escolher participantes para sua equipe.

Cada um dos aspirantes a mestre do sabor aparecia no palco, realizava uma receita de grande complexidade (afinal, todos são profissionais) e depois torcia para conseguir uma luz verde de algum chef. Entre os participantes, Gustavo Young foi um dos que mais repercutiram nas redes sociais. Não pela beleza e nem pela qualidade do prato, e sim porque perceberam (pelo nome e semelhança) que se trata do irmão de Leo Young, o vencedor da terceira temporada do ‘MasterChef Brasil’, e que já havia até sido jurado de uma competição culinária no programa de Ana Maria Braga.

O cara que passou no #mestredosabor já participou até como jurado do Super chef. pic.twitter.com/zBdcfS4mqH — joão paulo 🍫 (@whopabelmok) October 11, 2019

Aliás, vamos aproveitar e falar de Ana Maria Braga porque isso rendeu também! Muita gente nas redes sociais estava indignada porque a rainha das manhãs da Globo foi preterida no ‘Mestre do Sabor’. Muitos afirmaram que a loira e o loiro têm muita experiência com os diversos realities culinários realizados dentro do ‘Mais Você‘, e que a apresentação deste programa noturno cairia como uma luva para Namaria.

Eu acho que esse reality show ja começou errando em não colocar Ana Maria Braga pra apresentar #MestreDoSabor — Televizona 📺 (@TeIevizona) October 11, 2019

Tô assistindo #MestreDoSabor e pensando que horas a Anamaria vai entrar gritando … SAI, ESSE PROGRAMA É MEU !!! pic.twitter.com/gewteEfBru — Thalison Goncalves (@UmTalGoncalves) October 11, 2019

É uma mistura de Superstar+The voice e superchef. Já quero Ana Maria Braga nesse programa. #MestreDoSabor — Alex Reichert (@oapeiron) October 11, 2019

Com certeza o brasileiro precisa de um tempo para absorver o ‘Mestre do Sabor’, que é um programa mais focado na culinária do que no espetáculo, além de ser bem mais positivo que o reality da concorrência. Resta só saber se é isso que o povo quer ver na TV.