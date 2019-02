Meu Pedacinho de Chão: Zelão ameaça matar Epaminondas

Epaminondas se nega a pagar os direitos de Zelão

Foto: TV Globo/Divulgação

Depois de ser demitido e expulso da fazenda por Epaminondas (Osmar Prado), Zelão (Irandhir Santos) exige que o ex-patrão lhe pague seus salários atrasados. O coronel debocha da atitude do filho de Mãe Benta (Teuda Bara) e diz que não fará o pagamento.

Zelão fica furioso com Epa e lhe dá um prazo para quitar a dívida. Em conversa com Giácomo (Antonio Fagundes), ele diz que não desistirá do que é seu por direito. O valentão afirma que, se for preciso, matará o marido de Catarina (Juliana Paes).

O italiano fica assustado com as ameaças de Zelão e pede ajuda a Ferdinando (Johnny Massaro), que procura o pai e o enfrenta.

O rapaz avisa que não deixará Epa prejudicar seu ex-funcionário e o obriga a pagar o que deve.