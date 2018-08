Michel Teló ficou constrangido após uma apresentação no “The Voice Brasil”

O “The Voice Brasil” já está na fase das batalhas, quando dois cantores do reality entram em um “ringue” e duelam para ver quem se saiu melhor. E, nesta terça-feira (21), um dueto em particular chamou a atenção do público e dos jurados.

Barbara Ferr e Tai Chiaro, do time do Lulu, entraram em campo para performar a canção “No Ponto”, da Iza, e levaram o público à loucura. O motivo? A letra da canção que fala explicitamente do Ponto G feminino.

Assista:

Dia de #TheVoiceBrasil fico ligadinha para ver tanto talento e PÁH cantam minha música! pic.twitter.com/ZhqbsSUe8V — IZA (@IzaReal) August 22, 2018

Michel Teló, por exemplo, ficou todo sem jeito após a apresentação vencida por Tai Chiaro.”Rapaz, sou um cara tímido”, explicou quando Tiago Leifert subiu ao palco para que os jurados pudessem comentar a apresentação.

Já Carlinhos Brown, preferiu brincar com o assunto: “Quem não sabia o ponto G, achou o ponto Lux”, trocadilho com o a nova música de Lulu, que concordou totalmente e continuou: “É praticamente a mesma coisa”, ele concluiu.

A internet também reagiu a ~ousadia~ da música que, em um trecho, inclusive, diz: “Eu gosto quando encosta sua mão em mim/ E deixa seu perfume aqui/ Então chega sem medo que hoje eu te deixo ler o meu prazer/ E eu vou guiar você, eu vou guiar você/ Pra lá, pra cá/ Até você chegar no ponto (G)”.

Confira as reações

já é a 4ª música da IZA que cantam nessa temporada do #TheVoiceBrasil

Uma artista de verdade e memorável pic.twitter.com/swTu28qQZP — Kingga ⚜️ (@ariielkingga) August 22, 2018

minha mae assustadíssima: que música feia #TheVoiceBrasil — marcos ditador da ursal (@mercyonmeep) August 22, 2018

eu tenho uma vontade de apertar o @micheltelo que nem a Felicia aperta os bichinhos dela #TheVoiceBrasil pic.twitter.com/2ZuziRqqtB — Dan Tocci (@DanTocci) August 22, 2018

#TheVoiceBrasil a cara da IVETE nessa música do ponto G !! Kakakakakakaka pic.twitter.com/bzDp3iIsEX — Nelson Nakamura Junior (@NelsonNakamura) August 22, 2018