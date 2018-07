Mick Jagger foi ao estádio e a Inglaterra perdeu para a Croácia na Copa

A Copa do Mundo é cheia de histórias e superstições. E desde 2014, aqui no Brasil, que aprendemos uma coisa: Mick Jagger, o líder da banda Rolling Stones, é pé-frio. Se ele torce para um time, esse time perde. Foi assim no Brasil x Alemanha e no Brasil x Holanda (torcendo para o Brasil com o filho Lucas). Na final ele disse gostava da Argentina, e pimba: a Alemanha levou a taça. Lembram?

Agora em 2018, aparentemente a torcida dele pela Inglaterra na Copa da Rússia não estava dando azar. Mas na semifinal contra a Croácia ele resolveu ir ao estádio, e aí…

C’mon England! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 A post shared by Mick Jagger (@mickjagger) on Jul 11, 2018 at 10:55am PDT

A Inglaterra perdeu por 2 a 1 para a Croácia, na prorrogação. E a Inglaterra, que achou que ia “levar o futebol de volta para casa”, vai, no máximo, ficar com um terceiro lugar na Copa do Mundo.

O Twitter, óbvio, não perdoou.

Mick Jagger não vence um jogo no estádio desde que torceu pelo Fluminense no Fla-Flu de 16 de dezembro de 1984. 😂 — Пауло Цезар Филхо (@pcfilho) July 11, 2018

GOOOOOOOL DA CROÁCIA SENHORAS E SENHORES OBG MICK JAGGER CROÁCIA X INGLATERRA#CROENG pic.twitter.com/jVqOTXlHs7 — Sra Deboche (@infelicidadesem) July 11, 2018

Mick Jagger e o nome do jogo 😂 pic.twitter.com/0zPQ3QDfG3 — Rafael o/ (@rafaelfmc1985) July 11, 2018

Não tem como ganhar do Mick Jagger. #CROENG — Rafael Guatimosim (@rmguatimosim) July 11, 2018

Será que o Mick Jagger também tá torcendo pra minha vida? Pq tudo dá errado. — Albus Dumbledore (@ProfessorDum) July 11, 2018

Como se não bastasse Mick Jagger no estádio, #ENG ainda leva o gol que pode ser decisivo em falha de Stones. — Daniel Leite (@dsleite) July 11, 2018

Só com Mick Jagger no estádio pro Kane perder um gol desses… #ENG pic.twitter.com/IfkiybUm2A — Futmais (@futtmais) July 11, 2018

A internet falha. o zagueiro do meu time falha. Mas o Mick Jagger, esse nunca falha. #Copa2018 #CROENG

Croácia x Inglaterra.pic.twitter.com/21fa5l0v5Y — Nivaldo 🏜 (@Jnivaldo_Silva) July 11, 2018