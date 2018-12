Miley Cyrus confirma que está no elenco de ‘Black Mirror’, da Netflix

Parece que teremos nossa eterna intérprete da Hannah Montana de volta às telas da TV em breve! A cantora e atriz Miley Cyrus confirmou sua participação num episódio da quinta temporada de ‘Black Mirror‘ durante uma entrevista à Rádio americana Sirius XM.

Ela esteve presente no programa do humorista Howard e disse que gravou cenas da série de ficção científica da Netflix na África do Sul em novembro. As filmagens ocorreram na mesma época dos incêndios na Califórnia, que destruiu a casa onde Miley mora com Liam Hemsworth, seu noivo, e deixou por volta de 50 mil pessoas desabrigadas.

Ela relata como foi perder uma parte de sua história e como isso a ajudou a se entregar ao trabalho em ‘Black Mirror’. “Foi um aprendizado muito estranho para mim, porque eu estava longe de casa e a série já é bastante sombria. Todo o tempo que você passa lá já é um pouco assombroso”, disse Miley. “Mas aprendi muito sobre mim mesma, e acho que eu fui capaz de usar isso no trabalho.”

Nada sobre a quinta temporada de ‘Black Mirror’ foi confirmado pela Netflix, mas os fãs especulam que muito em breve a série já esteja disponível. A temporada anterior foi lançada no dia 29 de dezembro de 2017. Será que ainda teremos ‘Black Mirror’ e Miley nesse ano? É esperar na ansiedade pra ver!