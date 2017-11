A história se repete e, assim como aconteceu no “Big Brother Brasil”, o público de “A Fazenda” está se unindo para pedir que Marcos Harter seja expulso do programa. Essa semana, a hashtag #MarcosExpulso alcançou o primeiro lugar dos Trending Topics do Twitter, contabilizando milhares de posts.

Marcos já mostrou-se abusivo em relação a Ana Paula Minerato, participante com quem ele engatou um romance. Mais recentemente, sua agressividade tem como alvo a ex-BBB Flávia Viana.

No chamado “Jogo da Discórdia”, ele foi extremamente grosseiro com Flavia e, quando a mulher pediu que ele a tratasse com respeito, a resposta foi: “tocar o sino e pedir para sair”. Além disso, Marcos também já zombou da espiritualidade de Flavia, mas a cena foi cortada da edição do programa.

Pelo Twitter, o público pede que a Record tenha mais transparência na edição e também acusa Marcos de praticar violência psicológica. A emissora ainda não se pronunciou a respeito.

Como o Marcos zomba da fé da Flávia, sendo necessário o amparo da produção e calmantes para ela e eles cortam isso da edição? Falta transparência e credibilidade, estão querendo proteger esse monstro de homem? Eu tenho nojo de vocês!!! @rocarelli @recordtvoficial #MARCOSEXPULSO pic.twitter.com/fyDohB8LAm — FRED SAMBIXXXXTA 32,67%🎈 (@UiLacrei) November 21, 2017

#MARCOSEXPULSO @recordtvoficial apoia agressão esconde a verdade cadê a parte que o vagabundo fala da religião da Flavinha ? CRIEM vergonha na cara @rocarelli Flavinha ñ está sozinha @MP_RJ violência psicólogica e verbal acontecendo em @fazendarecord tomem providências !! — T4YZ4 VTzeir4 💎🚔 (@taycomentabbb) November 21, 2017

Atenção! Uma mulher não precisa implorar por respeito para ser respeitada, uma mulher MERECE respeito! Um homem que violenta psicologicamente uma mulher não deveria estar em um reality show, e a @fazendarecord nem mostrou a pior parte, hein #MARCOSEXPULSO pic.twitter.com/c6V6pmNa2m — Eduarda (@EduardaPsic) November 21, 2017

Violência não é só física

Violência psicológica muitas vezes deixa feridas que dói o resto da vida FORA AGRESSOR #MARCOSEXPULSO — Carol 👭💎/🚔 (@tuitamaay) November 21, 2017