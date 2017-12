A melhor amizade de “Stranger Things” nem está na série

Millie Bobby Brown e Sadie Sink são sinônimo de #melhoramizadedomundo, e, mesmo que na série as duas ainda não tenham virado amigas, todos estão amando as fotos das duas, até o Twitter separou os melhores momentos da dupla inseparável.

A dupla de atrizes de “Stranger Things” é amada em todas as redes sociais possíveis. E não é para menos, né?

Uma amizade dessas, bicho!

Não dá vontade de entrar nesse bonde?

Sadie e Millie são mais do que amigas elas são friends pic.twitter.com/7v3UOn0R1d — victoria//UVA PASSA E EU TAMBÉM #VEMFÉRIAS (@tuckerhavana) December 13, 2017

A Millie até pede para Sadie a salvar dos mosquitos.

As duas cantam muito e até gravaram um vídeo para provar.

tweet destinado a apreciar millie e sadie cantando when i'm gone pq eh a coisa mais lindinha essa amizade pic.twitter.com/wSjl7RRdZD — ‏ㅤؘ (@stranxger) December 3, 2017

Elas são tão lindas juntas que todos querem ver as personagens das meninas, Eleven e Max, com uma amizade tão perfeita assim.

Enquanto a série tenta rivalizar a Eleven e Max por causa de menino,na vida Millie e Sadie são amigas pic.twitter.com/DztTkAdeaE — Hanna (@ALISONBUGADA) November 2, 2017

Imagina essas duas matando os demogorgons?

A amizade da Sadie com a Millie é uma coisa muito maravilhosa e seria lindo ver a amizade da Max e da Eleven no mesmo nível, dói o coração só de imaginar pic.twitter.com/6Y2Ehxk5Pm — sarah (@teenwxlfhard) December 7, 2017

Quem não quer uma amizade assim?

por uma stranger things 3 onde a Eleven e a Max tenham uma amizade tão bonita quanto a Millie e a Sadie pic.twitter.com/dju1UBK3eo — gabi CARL MORREU SIM #RIPCarl (@wolfharzd) October 29, 2017

SPOILER!

Leia Também: ‘Stranger Things’: atriz mirim foi pressionada a beijar em cena

O climão das duas na segunda temporada não agradou muito os fãs, porque acharam besteira fazer a El não ir muito com a cara da Max.

E muitos reclamam de não juntarem as duas meninas do grupo, e criarem uma rixa entre elas por causa de um menino. Até Sadie já falou que iria amar muito uma dupla super #girlpower dessa.

Todos se lembram do primeiro momento que Eleven viu a Max conversando com o Will e acabou com ~ciúme~ dos dois.

acho muito escroto a série ficar fazendo intriga entre max e eleven por causa do mike — gabie (@camiIafada) December 13, 2017

Já pensou como seria lindo ela sorrir e apertar a mão de volta?

eleven e max merecem uma amizade linda onde uma vai dormir na casa da outra vao emprestar roupas falar sobre coisas de meninas sobre escola jogar juntas ver tv juntas fazer tudo juntas mt bffs sim pic.twitter.com/8aM41zTvFJ — happy bday rita (@httpbbrown) December 13, 2017

Elas são tão unidas que viajaram para o México juntas e vivem se abraçando e curtindo as saídas para premieres e entrevistas como BFFs.

alguém seja a millie da minha sadie, olha esses nenes pic.twitter.com/BlulcVF1Mb — anaa loves christmas 🎄 (@bbrown011) December 13, 2017

“Migas” no tapete vermelho.

Difícil não querer ter amigas assim…

As duas são maravilhosas, não? Só dá mais vontade de ver a Netflix juntando Eleven e Madmax para, como melhores amigas, lutarem contra os monstros do mundo invertido.