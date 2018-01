Após o sucesso absoluto de “Stranger Things“, Millie Bobby Brown, a Eleven (ou Onze), já tem um novo projeto em vista – dessa vez, para o cinema.

Millie foi convocada para interpretar Enola Holmes, a protagonista de uma nova série de filmes baseada na obra literária da escritora americana Nancy Springer, “Os Mistérios de Enola Holmes” (“Enola Holmes Mysteries”, em inglês), publicada pela primeira vez em 2006. As informações são da Variety.

Enola é a irmã caçula de Sherlock Holmes (ela tem 14 anos) que, influenciada pelo trabalho do irmão mais velho, decide seguir seus passos. Em cada um dos seis livros da série, a garota tem de desvendar casos de pessoas desaparecidas – vez ou outra, até familiares para quem já conhece as histórias de Sherlock. A saga começa com “The Case Of The Missing Marquess”, quando Enola fica sabendo que a própria mãe está desaparecida.

O primeiro filme ainda não tem data de estreia definida mas, enquanto isso, dá pra ver e rever “Stranger Things” até cansar.