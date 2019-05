“Minha intenção não foi fazer algo pra agradar”, diz Paula Fernandes

“Juntos e shallow now” é a frase do momento desde que um trecho da nova música de Paula Fernandes, em parceria com Luan Santana, foi divulgado nessa sexta-feira (17). Batizada de “Juntos”, a canção é uma versão brasileira de “Shallow”, hit da trilha sonora do filme “Nasce Uma Estrela” – entoada originalmente por Lady Gaga e Bradley Cooper.

A mistura de português e inglês foi duramente criticada e virou piada nas redes sociais. Mesmo assim, Paula Fernandes é categórica em defender sua composição, segundo publicou a Veja São Paulo.

“Escrevi em uma madrugada, mandei um áudio com guia de voz e violão e a letra. A resposta foi rápida. Ela não mexeu em uma vírgula sequer”, diz a sertaneja.

E Paula ainda vai além, garantindo que não pretendia agradar o público: “A minha intenção não foi fazer algo pra agradar, nos moldes nacionais, queria fazer essa mistura. Ficou foneticamente bacana”. A justificativa para deixar as controversas palavras em inglês na letra também é de que “o trecho shallow now da música original é o que o brasileiro sabe”.

No mais, ela diz que está se divertindo com a repercussão altamente debochada de “Juntos”. “Já virou bordão. Tem gente dizendo ‘tô afim de fazer um juntos e shallow now com você’. Tem uns ótimos”.