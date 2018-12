Miss Universo 2018: Saiba como assistir à disputa na TV e na internet

O Miss Universo 2018 acontece nesse domingo (16). Essa é a 67ª edição da premiação e, dessa vez, ela vai rolar no Centro de Convenções IMPACT Arena, em Bangkok, na Tailândia. Você pode assistir ao vivo pela TV ou online.

O canal TNT vai fazer transmissão do evento às 22h na televisão e no TNTGO, plataforma online para assinantes. A Band também vai cobrir o Miss Universo no mesmo horário e no YouTube é possível assistir através do canal oficial da premiação. Neste último caso, você só precisa acessar e entrar na Live e daí pra frente é só curtir a premiação.

–

O Miss Universo 2018 reúne mais de 90 candidatas que disputarão a coroa que atualmente pertence à Demi-Leigh Nel-Peters, vencedora do ano passado. A representante do Brasil é Mayra Dias, que veio do Amazonas e tentará a sorte nesse grande prêmio.