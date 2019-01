Morre aos 42 anos o ator Caio Junqueira, após acidente no RJ

O ator Caio Junqueira morreu nesta quarta-feira (23), aos 42 anos, no Rio de Janeiro. A Secretaria de Saúde informou que o ator morreu às 5h15.

Na semana passada, Caio sofreu um acidente de carro no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e estava internado em estado grave no Hospital Miguel Couto até então. Ele dirigia sozinho em direção ao centro da cidade quando perdeu o controle do veículo, bateu em uma árvore e capotou em seguida.

Caio era conhecido por seu papel no filme ‘Tropa de Elite‘, na qual interpretava o policial Neto. O ator estreou na TV em 1990, pela Globo. Participou de novelas como “Barriga de Aluguel“, “A Viagem” e “O Clone” na Globo, e na Rede Record em trabalhos mais recente como o remake de “Escrava Isaura” e as obras bíblicas “José do Egito” e “Milagres de Jesus“.

Seu último trabalho foi o papel de Ricky na série “O Mecanismo“, da Netflix.