Morre aos 88 anos Maurício Sherman, um dos criadores do ‘Fantástico’

O diretor, produtor e ator Maurício Sherman morreu na manhã desta quinta-feira (17), aos 88 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro. Segundo seu filho, Alexandre Sherman, Maurício foi vítima de falência múltipla dos órgãos, decorrente de uma doença renal crônica.

Pioneiro da televisão brasileira, Maurício Sherman ajudou a criar o ‘Fantástico‘, programa jornalístico exibido nas noites de domingo, além de dirigir diversas atrações humorísticas, como o ‘Zorra Total‘, ‘Chico Anysio Show‘ e ‘Os Trapalhões‘.

Ele ainda passou por diversas emissoras de TV e descobriu e lançou nomes famosos, como Angélica e Xuxa – isso na época da TV Manchete. Na TV Globo, onde era diretor executivo, foi responsável pela direção do programa ‘Vídeo Show‘ e do ‘Domingão do Faustão‘.

Ainda não há detalhes sobre o velório e o enterro.