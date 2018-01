Morre Dolores O’Riordan, vocalista da banda The Cranberries

Foi noticiado nesta segunda-feira (15/01), o falecimento da cantora irlandesa Dolores O’Riordan, vocalista da banda “The Cranberries“. As informações são da assessoria de imprensa da vocalista, que emitiu um comunicado ao jornal Daily Mail, confirmando a morte de O’Riordan:

“A cantora irlandesa Dolores O’Riordan morreu subitamente hoje em Londres. Os membros de sua família estão devastados em ouvir a notícia e pedem por privacidade nesse momento muito difícil”, diz a mensagem.

Maiores detalhes sobre o que pode ter ocasionado a morte da cantora ainda não foram divulgados, mas sabe-se que ela faleceu de maneira repentina, em um hotel de Londres, onde estava hospedada para gravar com seu outro projeto, a banda “D.A.R.K” – que teria álbum de estreia previsto para maio deste ano. Sabe-se, ainda, que ela sofria de alguns problemas na coluna e de transtorno bipolar.

O “The Cranberries” ficou muito famoso durante a década de 1990, e teve mais de 40 milhões de discos vendidos no decorrer da carreira. Foi responsável, também, por lançar algumas músicas de sucesso que marcaram a época, entre elas os hits “Linger“, “Zombie” e “Ode To My Family“. A banda se separou em 2003, mas voltou alguns anos depois, em 2009. O último trabalho do grupo foi o álbum acústico “Something Else”, lançado no ano passado.

Na última foto que Dolores postou em seu Twitter, no dia 4 deste mês, ela aparece acompanhada de seu gato. Em dezembro do ano passado, Dolores e banda estiveram em turnê pela América do Sul, e seu último show aconteceu em Lima, no Peru.

bye bye Gio. We're off to Ireland 🍀 pic.twitter.com/d6HKOFJqGB — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) January 4, 2018

Dolores O’Riordan nasceu na cidade de Ballybricken, na Irlanda, em 1971. Ela, que era ex-mulher de Dan Burton, antigo empresário do Cranberries, deixa três filhos: Taylor Baxter, Molly Leigh e Dakota Rain.