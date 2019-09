Morre o cantor português Roberto Leal

Faleceu nesta madrugada de domingo (15) o cantor lusitano Roberto Leal. O artista, que morava na capital paulista há alguns anos, foi diagnosticado com câncer na pele em 2017 e lutou contra a doença durante os dois últimos anos.

Com apenas 67 anos, Leal esteve internado no Hospital Samaritano em São Paulo desde o início da semana.As causas da morte ainda não foram divulgadas.

Quem foi Roberto Leal?

Nascido em Portugal, o cantor emigrou para o Brasil aos onze anos junto com a família. Ao longo de sua vida, Roberto Leal vendeu mais de 17 milhões de discos, obtendo seu primeiro sucesso com a música “Arrebita” após se apresentar no programa Discoteca do Chacrinha em 1971. A música, mais tarde, seria satirizada pelos Mamonas Assassinas com “Vira”.

Recentemente, o artista fez sucesso com a canção “Bate o Pé”, lançada em 2010.

Seu repertório variava de músicas romântica até forró, com uma mistura de ritmos lusitanos e brasileiros.