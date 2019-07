Morre o jornalista Paulo Henrique Amorim aos 77 anos

O dia amanheceu mais triste para o mundo jornalístico. Na madrugada desta quarta-feira (10), o jornalista Paulo Henrique Amorim faleceu aos 77 anos, vítima de um infarto fulminante em casa. Segundo o “R7”, a informação foi confirmada pela esposa dele, Geórgia Pinheiro. Ainda de acordo com o veículo, ele estava no Rio de Janeiro e na noite anterior havia saído para jantar com amigos.

Desde 2003, o jornalista fazia parte da equipe da Record TV. Na emissora, ele apresentou o “Jornal da Record” segunda edição, ajudou na criação da revista eletrônica “Tudo a Ver” e ficou no comando do programa “Domingo Espetacular” por 13 anos. No fim de junho, o apresentador foi afastado da atração de domingo, mas continuava com contrato até 2021 com o canal para outros projetos.

Além da Record, o jornalista também trabalhou como correspondente internacional diretamente de Nova York para a revista “Realidade” e, mais tarde, para a “Veja”. Já na televisão, ele exerceu a mesma função para a antiga TV Manchete e também para a TV Globo. Em 1996, deixou a emissora global e foi para a TV Bandeirantes, onde comandou o “Jornal da Band” e o programa “Fogo Cruzado”, que trazia entrevistas e debates políticos em pleno domingo.

Com o mesmo cunho político, o apresentador também marcou presença no Youtube com o canal chamado “Conversa Afiada com Paulo Henrique Amorim”. Como o nome dá a entender, o jornalista não poupava palavras e dava sua opinião sobre os assuntos políticos mais importantes do momento. Ele já tinha mais de 900 mil inscritos.

Confira o último vídeo: