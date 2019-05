Morte do cantor Gabriel Diniz é confirmada

Gabriel Diniz, cantor do hit “Jennifer”, morreu nessa segunda-feira (27). A informação do óbito foi confirmada pelo Jornal Hoje, da Rede Globo, com base no comunicado da assessoria de imprensa do cantor.

O músico estava em um avião bimotor que caiu no litoral do Sergipe. Gabriel tinha 28 anos e teve seu corpo encontrado junto ao de outros dois, de pessoas que viajavam com ele e ainda não foram identificadas. Também ainda não se sabe se a aeronave tinha três ou quatro pessoas a bordo.

Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Gabriel Diniz foi criado em João Pessoa na Paraíba. Apaixonou-se pela música na adolescência e começou a fazer sucesso no Nordeste anos atrás. No final de 2018, estourou em todo o Brasil com a música “Jenifer”.