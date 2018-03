Lucas Viana, competidor do reality show “Are You The One? Brasil”, da MTV, foi expulso do programa após agredir fisicamente o participante Jonas Paiva. A emissora só vai revelar detalhes sobre o caso na transmissão do programa de quinta-feira (29).

O que se sabe, através de um comunicado da MTV, é que Lucas estava discutindo com a competidora Tuka Matos e Jonas interviu. O motivo da briga foi o fato de que Lucas chamou uma das mulheres da casa de piranha.

Lucas estava bêbado e partiu para cima de Jonas, tentando aplicar um golpe de estrangulamento. Com isso, a produção do reality precisou separar os dois e decidiu que o agressor seria expulso, pois descumpriu uma das normas do programa.

No “Are You The One?” os competidores precisam achar seu ~par ideal~ para ganhar um prêmio em dinheiro. Com base em traços de personalidade e nas informações sobre o que cada um deles busca num relacionamento, a produção estipula quem combina com quem e eles precisam descobrir essa charada.

Todo mundo tem que descobrir quem é seu par, caso contrário, ninguém recebe o prêmio. Sendo assim, Lucas teria que ser substituído para que o programa continue. Essa é a primeira vez que um competidor é expulso do reality e a MTV ainda não se pronunciou sobre a substituição do cara.