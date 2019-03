Muito fã de Sandy & Junior, atriz está noiva de um dos atores da série

Pensa que é só você que foi impactada pela magia Sandy & Junior durante a vida? A atriz Antonia Morais, filha de Gloria Pires, revelou que era muito fã da dupla e que, graças a essa paixonite, conheceu seu noivo Wagner Santisteban. Ele era o Basílio no seriado, lembra?

“Foi bizarro. Eu era criança, tinha 8 anos e o Wagner é 9 anos mais velho que eu. Cheguei com meu pai e a minha mãe para fazer algo no Faustão e Sandy & Junior estavam lá também. Minha mãe foi lá falar com eles e eu fui também, claro”, contou ela nos Stories. “E eu conheci o Wagner! Mas eu não tinha chance alguma naquela época, lógico, nem passou pela cabeça de ninguém, obviamente! E hoje…gente, eu namoro o Basílio!”, ri a atriz no vídeo, acompanhada do mozão.

E Antonia era daquelas fanática real, com carteirinha do fã-clube, festa temática de aniversário, recorte de revista e pôster do elenco na parede. Ela revelou que tinha, inclusive, uma foto do Wagner em seu quarto. Imagina só! “Eu sabia imitar a voz da Sandy como ninguém! Eu tinha todas as roupas iguais, eu sabia todas as danças, sei cantar qualquer uma das músicas do começo ao fim!”, contou. “Quando vi a Sandy pela primeira vez, até desmaiei”.

“Você imagina como está o meu coração ao saber que vai ter esse show? É minha essência voltando!”, disse ela. Será que Antonia também precisou ficar na fila pra comprar ingresso?