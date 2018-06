Mumuzinho fez uma apresentação incrível como Alcione no “Show Dos Famosos”

Como segurar a emoção depois do dia de hoje e ainda receber um video desses??? Obrigado @alcioneamarrom foi uma honra homenagear você no #ShowDosFamosos . Te amoooooo #Repost @alcioneamarrom ・・・ @mumuzinho, MUITO OBRIGADA e PARABÉNS! Quando eu vi você no Show dos Famosos do Faustão, achei que estava assistindo um clipe meu, de tão perfeito que foi. O pessoal da caracterização arrasou, você estava divino! Você é um talentoso, você tem um grande futuro na música. Você sabe que eu sou tua fã, mas hoje eu estou passada! Obrigada por ter falado no Maranhão, na minha terra. Um beijo e sucesso sempre, meu filho! (Alcione)

