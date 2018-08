“O Mundo Sombrio de Sabrina”: série da Netflix terá suspense e terror

Se você acompanhou de pertinho as aventuras de “Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira“, com certeza deu muitas risadas com as trapalhadas da personagem. Mas não será nada parecido com isso que os fãs assistirão na releitura da história feita pela Netflix, com previsão de estreia para 26 de outubro. “O Mundo Sombrio De Sabrina“contará a trama da feiticeira com muito suspense e até mesmo terror como mostra as primeiras imagens divulgadas nesta segunda-feira (13) pela plataforma de streaming.

Com dez episódios na primeira temporada e garantia de renovação, os telespectadores poderão ver Sabrina, interpretada por Kiernan Shipka, em cenas sombrias como a do batismo das trevas – momento em que a personagem receberá os seus poderes. Além disso, a foto também revela que atrizes como Lucy Davis e Miranda Otto contracenarão na aventura como as famosas tias da feiticeira: Hilda e Zelda, respectivamente.

–

Já a segunda imagem divulgada mostra em detalhes a atriz que interpretará Sabrina em uma floresta, enquanto que os seus tons lembram as cores de outra série que está em alta e até mesmo ganhou o Teen Choice Awards 2018 na categoria de melhor seriado de drama: Riverdale. Essa semelhança toda é porque O Mundo Sombrio de Sabrina terá o roteiro assinado por Roberto Aguirre-Sacasa, em parceria com Greg Berlanti e Sarah Schechter, todos responsáveis pela produção de Riverdale também.

–

Inspirada em O Bebê de Rosamary e O Exorcista, a série mostrará os dilemas de Sabrina para conseguir conciliar seu meio lado humano e seu meio lado bruxa, enquanto ela luta contra as forças malignas que ameaçam sua vida e de sua família.