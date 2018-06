Muriel Becker, irmão do goleiro Alisson, também é lindo demais

Que o goleiro Alisson Becker é o muso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2018, disso todo mundo já sabe. Mesmo enfrentando um problema dermatológico atualmente, o jogador continua lindo. E o amor da torcida só cresceu depois que ele foi visto com a filhinha Helena durante um treino na Rússia.

A gente não sabe se o hexa vem dessa vez, mas o título de imagem mais fofa da Copa certamente já é do Brasil.

E você sabia que o irmão mais velho do Alisson também é uma gracinha? A família Becker está de parabéns!

Muriel tem 31 anos – quatro a mais do Alisson – também é goleiro e também foi descoberto pelo Internacional. Os dois chegaram a jogar pelo time ao mesmo tempo e sempre demonstraram ser muito unidos.

O irmão mais velho da dupla foi escalado para a Seleção Brasileira sub-20 em 2007, mas nunca defendeu o país no time principal. Hoje, Muriel é titular do Belenenses, em Portugal, e Alisson jogo com a camisa 1 do Roma, da Itália. E nós estamos apenas duplamente in love!

É o bom e velho “tanto faz”, né?