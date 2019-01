Música de Simone e Simaria com Ludmilla tem tudo para ser hit do Carnaval

O Carnaval 2019 acontece só em março, mas, como sempre, todo mundo já está se perguntando quais vão ser os hits das festas e dos blocos de rua.

Uma forte candidata é a música que nasceu de uma parceria entre Simone, Simaria e Ludmilla. Batizada de “Qualidade de Vida”, ela foi lançada nessa quarta-feira (9) e fala sobre um assunto que tem tudo a ver com Carnaval: estar solteira, beijar quer quiser e esquecer do ex.

Já dá até para imaginar o povo na rua gritando “ex é ex, passado é passado”, né?

Confira aqui o vídeo oficial de “Qualidade de Vida”: