Muso islandês ganha 400 mil seguidores no Insta depois de estreia na Copa

Será que ainda está cedo para eleger o muso oficial da Copa 2018? Parece que não, porque a internet está muito apaixonada por Rurik Gislason, jogador que atua como meio-campista e atacante da seleção da Islândia.

Depois do jogo contra a Argentina, que rolou no último sábado (16), o nome do cara vem sendo replicado a exaustão no Twitter e, no Instagram, ele viu o número de seguidores dar um salto meteórico. O moço tinha cerca de 30 mil seguidores antes do jogo e agora já soma mais de 410 mil – número maior do que o total de habitantes da Islândia. E, dependendo do horário em que você estiver lendo isso, esse número certamente já vai ter crescido.

Vale lembrar que esse jogo teve o resultado mais surpreendente da Copa 2018. Ninguém esperava pelo empate de 1×1, já que a Islândia está participando do Mundial pela primeira vez e vários jogadores inclusive têm outros empregos. O goleiro Hannes Halldorsson – que é cineasta – foi o nome do jogo, pois defendeu um pênalti cobrado por ninguém menos do que Lionel Messi. E olha que nem isso foi o suficiente para ofuscar Rurik.

Mas esse frisson todo é justificável? Bom, a gente vai deixar as fotos do moço responderem essa pergunta. E, caso você esteja se perguntando quando vai ser o próximo jogo da Islândia, ele acontece na sexta-feira, ao meio-dia. Será que rola uma folguinha estendida para assistir a Brasil x Costa Rica e emendar com o de Islândia x Nigéria? Achamos mais do que justo!

Ces ficam brigando por causa de Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo… eu sou é Rurik Gislason, sou Islândia ✌🏾 pic.twitter.com/NAi0gqgcCE — Nai 🤓🇧🇷 (@NaaiAraujo) June 16, 2018

QUEDÉ COMPLETAMENTE ENAMORADA DE RÚRIK GÍSLASON pic.twitter.com/TIqZUOm2jZ — Oriana (@Orii_Chaveez) June 16, 2018

Portrait by @benzophoto A post shared by Rurik Gislason (@rurikgislason) on Mar 21, 2015 at 8:50am PDT