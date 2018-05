Naiara Azevedo “pisou” Boninho durante o “Show Dos Famosos”

Naiara Azevedo arrasou como Shakira no “Domingão do Faustão. E, no último domingo (28), durante o “Show dos Famosos”, ela mostrou que pode cantar – e muito! – também em espanhol.

A cantora, uma das participantes do quadro “Show dos Famosos“, impressionou ao performar “Estoy Aquí”, sucesso do passado da artista colombiana. Mas Boninho, um dos jurados, não ficou muito convencido da pronúncia da estrela, não, e afirmou que ela “embromou” e havia errado um trecho.

Naiara não se acanhou e na mesma hora questionou, “você quer que eu recite o refrão para você?”

O resultado foi esse:

Naiara Azevedo pisando no Boninho

Socorrooo #ShowDosFamosos pic.twitter.com/1jWlxJABOj — Pedro Hales (@pedrohales) May 27, 2018

Ela faz parte do Grupo1 do jogo e está em terceiro lugar nas avaliações, mesmo assim se mantendo no pódio. No próximo domingo será a vez do Grupo 2 se apresentar.