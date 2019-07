Nairóbi e Alicia atuam juntas em outra ótima série, que já está na Netflix

Você já devorou toda a terceira temporada de “La Casa de Papel” e agora está sentindo um vazio no peito? Pois é, a gente também – e é por isso amamos conhecer “Vis a Vis”.

Trata-se de uma outra série espanhola, que também foi comprada pela Netflix e que tem duas grandes atrizes de “La Casa”: Alba Flores – a rainha Nairóbi, que nós amamos desde sempre – e Najwa Nimri – que fez a gente se contorcer de raiva com a inspetora Alicia Sierra, na terceira temporada.

E mais: um dos quatro cocriadores de “Vis a Vis” é ninguém menos do que Alex Piña, que é o criador de “La Casa de Papel”.

A série é um drama que conta a história de presidiárias espanholas. A trama se desenrola a partir da chegada de Macarena Ferreiro (Maggie Civantos), uma mulher ingênua que, por ser apaixonada pelo patrão, aceita cometer crimes fiscais – e acaba se dando mal. Na cadeia, ela logo conhece Zulema (Najwa Nimri), a detenta mais perigosa do lugar. Alba Flores é Saray, uma mulher lésbica de origem cigana – que sofre preconceito tanto na prisão, por suas origens, quanto na comunidade cigana, por ser homossexual.

Pareceu meio semelhante a “Orange is the New Black”? Não se engane, pois a série espanhola não tem uma proposta cômica. Trata-se de um intrincado drama policial com doses de suspense – e a violência dá o tom da série.

“Vis a Vis” conta com quatro temporadas e duas já estão disponíveis na Netflix. A série foi encerrada esse ano, mas uma continuação, chamada “Vis a vis: El Oasis”, será lançada em 2020.