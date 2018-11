Namorado de Fátima Bernardes está com trombose; entenda

De volta das férias na Europa com Fátima Bernardes, o deputado eleito Túlio Gadêlha descobriu, quase sem querer, que está com trombose. Ao acompanhar o pai, que faria uma cirurgia no hospital, ele aproveitou para investigar junto aos médicos uma suposta dor muscular que o acompanhava desde a volta da viagem. Foi então que ele descobriu a doença.

Túlio cancelou então uma viagem que faria à Brasília na noite da terça-feira (27) e deu mais explicações aos seguidores pelo Instagram. Segundo Túlio, a trombose é nas fibulares, ou seja, junto aos músculos que ficam na região inferior da perna.

Entenda o que é trombose

Trombose é a formação de um coágulo, que também pode ser chamado de trombo, dentro de uma veia. Esse trombo pode impedir que o sangue passe pela veia normalmente e retorne ao coração. O bloqueio do sangue pode causar inchaço e dor na região.

A doença pode evoluir para um cenário mais grave caso o coágulo se desprenda e vá parar em algum órgão vital como o pulmão, o coração ou o cérebro. Aí a trombose pode evoluir para um quadro mais perigoso e até fatal.

Muita gente relaciona a trombose às longas viagens de avião. De fato, ficar sentado na mesma posição por horas pode colaborar para a formação de coágulos nas pernas. Para prevenir, é indicado se levantar e movimentar-se em pequenas caminhadas algumas vezes durante voos longos, e, sob orientação médica, usar meias de compressão medicinais.