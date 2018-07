Namorado gato de Laura Muller vira sensação após aparecer no Altas Horas

Laura Müller é a figura mais querida do “Altas Horas” e sempre dá o que falar, mas a gente não imaginava que o namorado dela também iria virar queridinho de quem assiste ao programa de Serginho Groisman. “Estão achando ele lindo, mandando coraçõezinhos, está um agito“, disse a sexóloga.

O boy se chama Ricardo Ferreira, é advogado, mineiro e bonitão. Ele esteve no “Altas Horas” semanas atrás, por causa do dia dos namorados – e essa participação lhe rendeu vários fãs. Desconhecido até então, hoje ele soma mais de 7 mil seguidores no Instagram.

Segundo Laura, já teve até gente pedindo fotos dos pés dele. WTF?

O casal se conheceu em janeiro, numa festa em Maresias, no litoral paulista. Ricardo derramou bebida no pé de Laura sem querer e acabou rolando um clima entre os dois. Amamos a história!

