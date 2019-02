Naomi Campbell chega a São Paulo de cadeira de rodas

Nesta terça-feira (22), Naomi Campbell chegou no Brasil pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e chamou a atenção por estar de cadeira de rodas e segurando uma bengala. Ela foi ajudada por um segurança a entrar no táxi e se levantou por alguns momentos.

De acordo com reportagem recente do tablóide britânico The Sun, a top está com um problema grave no quadril e pode ter que passar por uma cirurgia. Uma fonte disse à publicação que ela só precisa se reestabelecer e descansar. Pelo jeito, o destino escolhido para a recuperação foi o Brasil. Melhoras, Naomi!



Agnews Agnews